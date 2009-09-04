Госпогранслужба ждет прибытия 25 тысяч хасидов

Начинается паломничество в Украину хасидов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, первые две группы паломников в составе почти 60 чел., прибыли вчера через аэропорт Львова.

В сообщении отмечается, что “каждую осень тысячи паломников едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера, цадика Нахмана, отпраздновать Рош-га-Шана – иудейский новый год. По поверью, цадик Нахман обещал благословение всем своим последователям (хасидам), которые в этот праздник придут молиться на его могилу”.

В целом в период до 19 сентября Государственная пограничная служба Украины прогнозирует прибытие в наше государство свыше 25 тысяч паломников-хасидов. Ожидается, что большинство их будут прибывать организованными группами через аэропорт «Борисполь», а также через аэропорты Одессы, Днепропетровска, Львова, Винницы, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на границе с Польшей, Румынией и Молдовой.

Государственная пограничная служба Украины вместе с другими правоохранительными органами приняла ряд мер для обеспечения эффективного пропуска паломников и правопорядка во время их оформления и пребывания в пунктах пропуска. В частности, в пунктах пропуска определены отдельные полосы движения и места для проведения погранично-таможенного контроля, увеличено количество контролерского состава, предусмотрено развертывание полевых временных терминалов в пунктах пропуска для авиационного сообщения и т. п. Кроме того, пограничники будут проводить проверку документов паломников – пассажиров чартерных рейсов «Бен-Гурион - Борисполь» на самолетах украинской регистрации во время перелета.