Правительство надеется, что Президент не попадет под влияние авантюрных политиканов

Правительство надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не попадет под влияние “авантюрных политиканов” и подпишет принятый Верховной Радой Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2007 год”. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кабинета Министров Украины, переданном УНИАН.

В документе подчеркивается, что впервые Украина получила бюджет, который одновременно продолжает политику повышения социальных стандартов для граждан, уменьшает налоговую нагрузку на отечественного производителя, закладывает веские стимулы для притока в страну инвестиций и основы для инновационного развития экономики. В то же время совместная напряженная многомесячная работа Президента, Верховной Рады, правительства, научных и общественных кругов по формированию главной сметы государства фактически „разрушается” деструктивными политическими заявлениями, считает пресс-служба. “На наших граждан хлынул поток дезинформации и грубой лжи от политиков, теряющих доверие народа”, - отмечено в заявлении.

По мнению авторов документа, цель такой „информационной кампании” – искусственно склонить Президента к решению наложить вето на закон о госбюджете-2007. “Авторы таких заявлений не осознают, что подстрекают Президента не просто к „ветированию” жизненно необходимого для страны Закона, а фактически провоцируют противостояние между ветвями власти, политический кризис в государстве и конфликт в обществе”, - подчеркивается в заявлении.

Циничнее всего, считает пресс-служба правительства, выглядят обвинения тех бывших кабминовцев, кто довел страну и ее граждан до ухудшения социально-экономической ситуации, “авантюрно расторгнув долгосрочные соглашения по поставкам газа из Туркменистана и России”, следствием чего стало резкое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а теперь стремятся создать ситуацию нестабильности. В документе также выражается сожаление, что к кампании клеветы и искажений приобщились и некоторые должностные лица Секретариата Президента, народные депутаты от фракций „Наша Украина” и БЮТ. “Те, кто за полтора года растранжирили социально-экономическое достояние народа Украины, обрушили стремительно развивавшуюся экономику, теперь поучают общество, как строить народное счастье”, - говорится в заявлении.

В связи с масштабными дезинформациями общественности пресс-служба Кабинета Министров заявляет, что ответственность за резкое повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг лежит на бывших премьер-министрах Украины Юлии ТИМОШЕНКО и Юрии ЕХАНУРОВЕ. Поскольку именно они отменили долгосрочные соглашения на поставки в Украину природного газа по фиксированной цене 50 долларов США за 1 тыс. куб. м. “Зная о повышении цен на импортируемый природный газ, предыдущая власть не заложила в государственный бюджет 2006 года средств для компенсации населению и бюджетной сфере неизбежного в таком случае повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги”, - отмечено в заявлении. Пресс-служба подчеркивает, что после подписания 5 января 2006 года Соглашения о поставках газа в Украину на 2006 год по цене 95 долларов за тыс. куб. м правительство Ю.ЕХАНУРОВА дезинформировало граждан, утверждая, что население не пострадает от повышения стоимости газа, а уже 30 марта 2006 года именно правительство Ю.ЕХАНУРОВА приняло решение о повышении цен на электроэнергию и газ.

“Правительство В.ЯНУКОВИЧА получило от своих предшественников пустую казну, многомиллионный финансовый разрыв между долговыми обязательствами и возможностями государства”, - подчеркивает пресс-служба. “За 7 месяцев правительство ЕХАНУРОВА полностью проело средства от приватизации „Криворожстали”, оставило на счетах общего фонда государственного бюджета всего лишь 1,4 млрд. грн. - в десять раз меньше, чем на начало 2006 года. И это при том, что ежемесячные расходы бюджета составляют около 10 млрд. грн., в том числе только перечисления Пенсионному фонду (надежные гарантии выплат пенсий нашим пенсионерам) достигают 1,4 млрд. гривен”, - отмечено в заявлении.

Пресс-служба приводит ряд фактов в подтверждение беспочвенности заявлений некоторых политиков о якобы снижении социальной направленности бюджета 2007 года.

Во-первых, сокращается разрыв между минимальной заработной платой и прожиточным минимумом для работающего человека, который на конец в 2004 г. составлял почти 39%; в 2005 г. – 27%; в 2006 г. – 21%; в 2007 году правительство планирует сократить отставание до 18%. Во-вторых, повышается минимальная зарплата, составлявшая в 2006 году: на 1 января – 350 грн., на 1 июля – 375 грн., на 1 декабря – 400 грн; запланирована на 2007 год: на 1 января – 400 грн., на 1 июля – 420 грн., на 1 декабря – 450 грн. В-третьих, в бюджете 2007 года существенно возрастает финансирование социальной сферы по сравнению с 2006 годом, а именно: на 6,8 млрд. грн. увеличился фонд оплаты труда в бюджетной сфере; на 5,3 млрд. грн. (на 31%) увеличились ресурсы государственного бюджета на пенсионное обеспечение; на 5,2 млрд. грн. (более чем в 2,2 раза) увеличились расходы на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам и составляют почти 9,5 млрд. гривен.; на 1,7 млрд. грн. увеличилась субвенция местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению и составляет 6,9 млрд. гривен. Кроме того, еще 2,6 млрд. грн. будет потрачено государством, чтобы не допустить повышения тарифов при переходе с 1 января 2007 года цены на импортируемый природный газ с 95 до 130 дол. США за 1 тыс. куб. м; почти на 1 млрд. грн. увеличиваются ресурсы на социальную защиту и пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы; на 4,3 млрд. грн. увеличены расходы на здравоохранение; на 5,6 млрд. грн. увеличены расходы на образование; на 545 млн. грн. Увеличены расходы на науку; на 237 млн. грн. увеличены расходы на культуру и они впервые в Сводном бюджете Украины составят 2,8 млрд. грн.

“Таким образом, весь рост доходов бюджета-2007 направлен на решение социальных проблем общества”, - подчеркивается в заявлении.

В-четвертых, по информации пресс-службы, существенно увеличен финансовый ресурс местных бюджетов: если удельный вес расходов общего фонда местных бюджетов в сводном бюджете в 2005 году составлял 36%, то в 2007 году он увеличится до 44,7%.

“Все изложенное документально опровергает поток клеветы, вымыслов и дезинформации наших оппонентов”, - отмечает пресс-служба.

“Правительство рассчитывает, что Президент Украины активно поддержит этот курс на повышение благосостояния наших граждан и не попадет под влияние авантюрных политиканов, призывающих его впервые в истории Украины сорвать бюджетный процесс и породить хаос в нашей стране. Их кредо: „чем хуже, тем лучше”, их занятие – это провокация конфликтов”, - подчеркивается в заявлении.

Правительство надеется, что Президент подпишет Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2007 год” и этим не допустит резкого ухудшения жизни людей уже с 1 января 2007 года, отмечает пресс-служба. Авторы заявления подчеркивают, что при отсутствии главного финансового документа расходы госбюджета в январе (в соответствии с Бюджетным кодексом) не будут превышать среднемесячных расходов в 2006 году. А это значит, что граждане не получат повышенные зарплаты и пенсии и компенсаций от государства за оплаченные жилищно-коммунальные услуги. Государство также не сможет увеличить финансирование по многим социальным программам, не говоря уже о новых программах в области медицины, образования, науки, которые впервые предусмотрены Законом „О Государственном бюджете Украины на 2007 год”, отмечено в документе.

“Сейчас именно от Президента зависит, какой путь он изберет для украинского народа. Правительство убеждено, что этот путь будет путем к благополучию и стабильности, что полностью будет отвечать национальным интересам Украины”, - подчеркивает пресс-служба.