В Донецке откроют Генеральное консульство Германии

В Донецке вскоре будет открыто первое в Украине Генеральное консульство Германии.

Об этом заявил Генеральный консул Федеративной Республики Германия в г.Донецке Клаус ЦИЛЛИКЕНС во время встречи с руководством города Донецка и области, сообщает пресс-служба Донецкого облсовета.

К.ЦИЛЛИКЕНС подчеркнул, что создание в Донецке генерального консульства ФРГ – это очень важный шаг для обеих стран, и то, что Германия решилась на него даже в период кризиса, лишний раз подчеркивает, что сотрудничество с Восточной Украиной имеет особое значение для нее. «Мы хотим через год открыть в Донецке Генеральное консульство в составе 30 человек. Я думаю, что это будет очень хорошо для населения не только Донецкой области, но и для населения всех областей востока Украины, на которые будет распространяться сфера нашей деятельности, - рассказал Генконсул. - Уверен, что благодаря консульству нам будет легче развивать наше сотрудничество в экономике и культуре. И, конечно, это поможет решить визовый вопрос, и именно через консульство мы будем делать все возможное, чтобы улучшить обслуживание».

Он также выразил уверенность, что, учитывая огромный экономический и культурный потенциал Донбасса, существуют очень хорошие перспективы для разнопланового сотрудничества региона с Германией.

Справка УНИАН. Внешнеторговый оборот товарами и услугами за 1-е полугодие 2009 года между Донецкой областью и Германией составил 132,9 млн. долларов, в том числе экспорт - 40,4 млн. долл., импорт - 92,5 млн. долл., отрицательное сальдо - 52,1 млн. долл. (в целом область имела за 1-е полугодие 2009 года положительное сальдо - около 3,5 млрд. долл.).

Удельный вес Германии в общем объеме товарооборота Донецкой области в 1-м полугодии т.г. (5 млрд. 293,6 млн. долл.) составлял 2,5%, а в товарообороте области со странами Европы - 11%.