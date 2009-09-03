«Визз Эйр Украина» откроет рейсы Киев–Венеция

Украинская бюджетная авиакомпания «Визз Эйр Украина» с 31 октября 2009 года откроет рейсы Киев–Венеция (аэропорт Тревизо).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам член совета директоров «Визз Эйр Украина» Наталия КАЗМЕР.

По ее словам, перелеты будут осуществляться с 31 октября на Airbus A-320 на 180 мест. До 15 декабря т.г. они будут курсировать 2 раза в неделю, с 15 декабря – 3 раза в неделю. Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (low-cost) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта Украины. Входит в группу компаний Wizz Air.

Авиакомпания начала внутренние авиаперевозки в июле 2008 года на новом Airbus A-320 на 180 мест. За первые 6 месяцев работы в 2008 году перевезла около 130 тыс. пассажиров. В январе 2009 года авиакомпания вышла на третье место по объемам перевозок в киевском международном аэропорту «Борисполь».