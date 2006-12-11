Тимошенко не простит Черновецкому бритоголовых

Фракция БЮТ инициирует создание в Верховной Раде Украины временной следственной комиссии по фактам избиения депутатов во время заседания Киевсовета, на котором рассматривался вопрос о тарифах на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что во время заседания Киевсовета «произошло экстраординарное событие». В частности, по ее словам, в сессионный зал Киевсовета во время рассмотрения вопроса о тарифах на жилищно-коммунальные услуги были пропущены сторонники нынешнего мэра Киева, которые устроили драку. «ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его банда устроили драку, пустив в зал бритоголовых, и не дали принять решение относительно необоснованности повышения тарифов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также напомнила, что во время заседания Киевсовета представители оппозиции инициировали рассмотрение вопроса о необходимости проведения прозрачных конкурсов по приватизации земель несельскохозяйственного назначения. «Но мэр считает, что все должно оставаться в тени», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как отметила лидер БЮТ, судя по реакции представителей антикризисной коалиции, они согласны с предложением БЮТ относительно создания такой комиссии. «Мы должны сделать все, чтобы привлечь к ответственности мэра и его самых больших друзей» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, проект постановления о создании ВСК будет рассмотрен парламентом в среду.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря после драки в сессионном зале Киевсовета, который рассматривал вопрос об отмене новых жилищно-коммунальных тарифов в столице, был госпитализирован депутат из фракции БЮТ Виктор НАУМКО. Он из-за сильного удара по затылку потерял сознание. По словам В.НАУМКО, ударил его один из присутствующих в зале приглашенных гостей с депутатским значком спортивного телосложения.

По словам оппозиционных депутатов Киевсовета, в зале таких неизвестных лиц со значками депутатов районных советов было семеро.