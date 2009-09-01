Донецкий облсовет прогнозирует снижение доходов населения

Донецкий областной совет прогнозирует, что реальные доходы населения региона в 2009 году снизятся на 11%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облсовета.

Согласно сообщению, также экономисты области прогнозируют, что в 2010 году реальные доходы населения упадут еще на 10%. Тогда как, например, в 2008 году реальные доходы населения региона возросли на 15%.

Как результат снижения доходов населения, в области сократятся «инвестиционные ресурсы» населения на приобретение товаров длительного пользования, строительства и т.п. Прогнозируется, что они сократятся почти на 12 млрд. грн. (с 35,2% в 2008 году до 19,5% в 2010 году).