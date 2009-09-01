Безработица в еврозоне - на 10-летнем максимуме

Безработица в 16 странах еврозоны в июле повысилась до максимального за последние 10 лет уровня – 9,5%, сообщает радио "Свобода" со ссылкой на статистическое ведомство ЕС. В июне количество безработных в странах еврозоны составляло 9,4% общей численности трудоспособного населения.

В 27 странах Европейского союза в целом уровень безработицы повысился с 8,9% в июне до 9% в июле.