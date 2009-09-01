Союз кинематографистов остался без помещения в Киеве

Союз кинематографистов Украины остался без творческой мастерской в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ в Киевсовете.

Соответствующую информацию получили депутаты БЮТ из письма-просьбы самого союза.

Так, Национальный союз кинематографистов Украины сообщает, что кинематографистов выселили из помещения на ул. Сковороды, 5-б, предоставив вместо него новое помещение – на ул. Межигорская, 25-а.

Впоследствии стало известно о существовании решения властей Подольского района Киева о передаче помещения на Межигорской ТО «Содружество». Решение было принято еще до того, как здание передали кинематографистам. Однако ордер был выписан на союз, и за аренду исправно платили именно кинематографисты, говорится в сообщении.

«Новое помещение было в ужасном состоянии – без воды и канализации. И только когда кинематографисты сделали ремонт за свои средства, провели воду, обустроили санузлы, появились неизвестные и выставили кинематографистов прочь. Подчеркиваю, появились в присутствии милиции", - прокомментировал ситуацию депутат от БЮТ в Киевсовете, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ.

По его информации, мастерская на ул. Сковороды, 5-б уже продается в Интернете за 95 тыс. условных единиц.

«Надеюсь, кинематографистов вернут в их мастерскую, а технология с применением переселения и двойных властных решений не станет методом борьбы с деятелями культуры в Киеве", - сказал председатель профильной комиссии Киевсовета.