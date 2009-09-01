Луценко говорит, что глава «Кингс Кепитал» дал очень важные показания

Освобожденного из-под ареста под подписку о невыезде руководителя ООО «Кингс Кепитал» Александра БАНДУРЧЕНКО снова возьмут под стражу, если он не будет сотрудничать со следствием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, отвечая на вопрос журналистов в Одессе, где он находится с рабочей поездкой.

«Господин БАНДУРЧЕНКО дал очень важные показания, и сейчас у милиции нет оснований сомневаться в его дальнейшей готовности сотрудничать. Если такие сомнения возникнут, мы снова направим ходатайство о содержании его под арестом», - сказал он.

В то же время министр отметил, что двое других посредников между юридическими фирмами и неизвестным организатором преступной схемы мошенничества с деньгами граждан, находятся под стражей. Он пообещал, что милиция приложит все усилия, чтобы они и в дальнейшем содержались под стражей.

«У нас есть достаточно эпизодов, чтобы их в случае освобождения снова арестовать», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что задержанные «будут находиться под стражей, пока не дадут показаний, куда они дели деньги граждан, или будут отвечать лично за содеянное», - заверил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, руководителя ООО «Кингз Кепитал» А.БАНДУРЧЕНКО столичная милиция задержала 24 ноября прошлого года по обвинению в мошенничестве со средствами граждан. Основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) стали заявления граждан, которые в соответствии с заключенными с «Кингз Кепитал» соглашениями не могут получить ни обещанных процентов, ни вложенных денег.

Сумма, полученная «Кингз Кепитал» от граждан, превышает 100 млн. долларов.

По информации милиции, в целом выявлено около 6 тысяч договоров «Кингс Кепитал» с вкладчиками. Минимальная сумма вклада составляет 2,5 тыс. грн., самый большой вклад — 555 тыс. грн. В договорах, которые попали к милиции, фигурировали цифры от 30 до 70 тыс. грн.

В марте 2009 года милиция арестовала имущество финансовой группы «Кингс Кепитал».

Хозяйственный суд Киева 21 августа 2009 года признал банкротом ООО «Кингс Кепитал» и открыл ликвидационную процедуру.

Сегодня, 1 сентября, информированный источник сообщил, что на днях суд в Киеве освободил А.БАНДУРЧЕНКО из-под стражи под подписку о невыезде.