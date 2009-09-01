«Кингс Кэпитал» признали банкротом

Хозяйственный суд Киева постановлением №44/472-б от 21 августа 2009 года признал банкротом ООО «Кингс Кепитал» и открыл ликвидационную процедуру. Об этом сообщается в газете «Урядовый курьер» №158 от 1 сентября.

Также сообщается, что общее собрание вкладчиков ООО «Кингс Кэпитал» состоится 4 сентября. На собрании ликвидатор объяснит правила подачи документов в суд для признания кредитором, сроки их рассмотрения в суде и возможные результаты судебного рассмотрения, ответит на вопросы вкладчиков группы компаний «Кингс Кэпитал».

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2008 года столичная милиция задержала руководителя ООО «Кингс Кэпитал» А.БАНДУРЧЕНКО по обвинению в мошенничестве со средствами граждан. Основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) стали заявления граждан, которые в соответствии с заключенными соглашениями с «Кингс Кэпитал» не могут получить ни обещанные проценты, ни вложенные средства.

По информации милиции, всего выявлено около 6 тыс. договоров «Кингс Кэпитал» с вкладчиками. Минимальная сумма вклада составляет 2,5 тыс. грн., самый крупный вклад — 555 тыс. грн. В договорах, которые попали в распоряжение милиции, фигурировали цифры от 30 до 70 тыс. грн.

В марте 2009 года милиция арестовала имущество финансовой группы «Кингс Кэпитал».