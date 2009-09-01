Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,43 грн./долл., продают – по 8,51 грн./долл. Курс немного понизился по сравнению с 31 августа.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,50 грн./долл., по продаже – 8,16-8,66 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного увеличился по сравнению с 31 августа и составляет 12,05/12,29 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,70-12,17 грн./евро, по продаже – в пределах 12,15-12,40 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 31 августа также немного увеличился и составляет в среднем 0,2540/0,2694 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,265 грн./рубль, по продаже – 0,265-0,28 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,43 грн./долл., продажи – 8,51 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,481 грн./долл., по продаже – 8,16-8,55 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5% по сравнению с 31 августа и составляет 12,08 грн./евро, продажи – на 0,2%, до 12,27 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,70-12,18 грн./евро, по продаже – в пределах 12,21-12,40 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 31 августа незначительно изменился и составляет в среднем 0,2516/0,2711 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,264 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,28 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,40/8,55 грн., евро – 11,95/12,30 грн., рубль – 0,20/0,275 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,30/8,50 грн., евро – 11,70/12,40 грн., рубль – 0,24/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,40/8,51 грн., евро – 11,90/12,20 грн., рубль – 0,256/0,266 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 1 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,989, к евро – 11,401901, к российскому рублю – 0,25091.