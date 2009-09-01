Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности

«Укринтерэнерго» сегодня в 00.45 возобновило экспортные поставки электроэнергии в адрес Польши.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства топлива и энергетики Украины Фэнт ДИ.

По его словам, поставки осуществляются ровным графиком. Мощность поставок составляет 120 МВт. Электроэнергия поставляется в рамках контракта между «Укринтерэнерго» и польским трейдером Zomar s.a.

Как сообщал УНИАН, 28 августа т.г. директор госпредприятия «Укринтерэнерго» Валентин БОНДАРЕНКО сообщил, что поставки украинской электроэнергии в адрес компании Zomar s.a. (Польша), приостановленные в июне текущего года, будут возобновлены 1 сентября 2009 года. По его словам, возобновление экспорта украинской электроэнергии в Польшу стало возможным благодаря нахождению взаимоприемлемого варианта осуществления таких поставок, с учетом наметившегося роста цен на электроэнергию на внутреннем рынке этой страны и девальвации национальной валюты.

"Все эти факторы привели к тому, что относительно дорогая украинская электроэнергия стала конкурентоспособной у наших соседей», – сказал он.

Он напомнил, что «Укринтерэнерго» 1 июня 2009 года возобновило поставки электроэнергии в Польшу, однако 12 июня было вынуждено их приостановить из-за изменения порядка формирования цены покупки электроэнергии в Оптовом рынке электрической энергии (ОРЭ) Украины для ее дальнейшего экспорта, обусловленного внесением изменений в законодательство.

В мае с. г. «Укринтерэнерго» и Zomar договорились о возобновлении поставок и изменении порядка пересмотра контрактных цен. Теперь цены на экспортируемую в Польшу украинскую электроэнергию пересматриваются ежемесячно и определяться по формуле, учитывающей прогнозную оптовую рыночную цену, ежемесячно устанавливаемую НКРЭ для внутреннего рынка, а также повышающий коэффициент. Такой же подход «Укринтерэнерго» использует при формировании цен на электроэнергию, которая экспортируется в Венгрию, Румынию и Словакию.