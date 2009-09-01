Ядовитые пауки отправили в больницу еще двух человек

В Херсонской области от укусов ядовитых пауков пострадали двое людей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, в реанимационное отделение Скадовской районной больницы в тяжелом состоянии доставлена 17-летняя девушка с подозрением на укус паука каракурта. Пострадавшая является жительницей Закарпатской области, она гостевала в пгт Лазурное. А в пгт Чаплинка в реанимацию местной больницы с диагнозом "укус каракурта" попал 38-летний местный житель.

Как сообщалось ранее, в этом году в Херсонской области наблюдается повышенная активность ядовитых пауков – уже пострадали более 20 человек.