Верующие требуют вернуть им Крестовоздвиженскую церковь

В Житомире православные требуют вернуть им Крестовоздвиженскую церковь.

Как сообщили УНИАН в инициативной группе по возвращению храма верующим, в Крестовоздвиженской церкви с 1987 года размещается житомирский Музей природы.

Вопрос возобновления деятельности Крестовоздвиженской церкви в Житомире церковная община затронула после президентского указа 2002 года, которым все культовые сооружения должны были быть безвозмездно переданы верующим. Этот вопрос также затрагивался и во время посещения Житомира предстоятелем Украинской православной церкви Блаженнейшим митрополитом ВЛАДИМИРОМ.

Как сообщалось, в прошлом году после крестного хода и пикетирования верующими областного совета власть области образовала комиссию по решению данного вопроса.

Как сообщили УНИАН в Житомирском облсовете, 14 июля этого года заместитель председателя Житомирского областного совета Михаил ДИМОНТ провел заседание координаторов секций комиссии по изучению истории строительства и использования здания Музея природы – бывшей Крестовоздвиженской церкви в Житомире. Там прозвучало, что уже минуло 9 месяцев после упомянутого пикетирования и встречи руководства области с верующими. Тогда же председатель облсовета Виталий ФРАНЦУЗ и председатель облгосадминистрации Юрий ЗАБЕЛА пообещали помещение церкви вернуть. Теперь городская власть должна решить проблему с предоставлением помещения для Музея природы.