В Сумской области за пенсию убили 78-летнюю женщину

В Сумской области работники милиции «по горячим следам» - за 8 часов - раскрыли дерзкое убийство 78-летней женщины из поселка Виры Белопольского района, которое совершили трое местных жителей.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины в Сумской области, злоумышленники требовали у пенсионерки деньги.

Правоохранители буквально за 8 часов задержали подозреваемых. Как выяснилось, около двух часов ночи, выпив водки, злоумышленники залезли в сарай пенсионерки, надеясь найти там еду. Потом выломали дверь и ворвались в дом, требуя у старушки денег. Для односельчан не было тайной то, что женщина получала неплохую пенсию. На нее злоумышленники и рассчитывали.

Не найдя ни копейки, один из мужчин нанес женщине семь ножевых ранений. Затем все трое попытались скрыть следы преступления: тело убитой забросали одеждой, бумагой, облили водкой и подожгли. Однако дым увидели соседи, которые и вызвали пожарных. Не спрятали злоумышленники и некоторые вещественные доказательства, по которым работники милиции и нашли ночных гостей.

«На протяжении нескольких часов нам удалось установить группу лиц, причастных к совершению этого дерзкого убийства. Оперативность и отличное взаимодействие оперативников, участковых, криминалистов и следователей способствовали быстрому раскрытию преступления и задержанию убийц», - сказал первый заместитель начальника ГУ МВД Украины в Сумской области полковник милиции Олег ТВЕРЕТИНОВ.

Двое из трех сообщников ранее уже были осуждены за кражи.