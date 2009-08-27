ДТП в Полтавской области: гражданин ФРГ переехал собственного ребенка
16:08, 27 августа 2009Общество
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Девочке было три года
26 августа, около 14.00, в селе Поповка Миргородского района Полтавской области произошло ДТП, в котором 37-летний мужчина, управляя микроавтобусом Renault Master, совершил наезд на собственную дочь, 2006 года рождения.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС в Полтавской области, ребёнок получил смертельную травму. Мужчина является гражданином Германии и проживает в Лейпциге.
По данным пресс-службы, мужчина выезжал на микроавтобусе со двора задним ходом и не заметил своей дочери, которая гуляла на улице. Девочка получила телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы и от полученных повреждений умерла в реанимационном отделении Миргородской центральной районной больницы.
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