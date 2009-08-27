ДТП в Полтавской области: гражданин ФРГ переехал собственного ребенка

26 августа, около 14.00, в селе Поповка Миргородского района Полтавской области произошло ДТП, в котором 37-летний мужчина, управляя микроавтобусом Renault Master, совершил наезд на собственную дочь, 2006 года рождения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС в Полтавской области, ребёнок получил смертельную травму. Мужчина является гражданином Германии и проживает в Лейпциге.

По данным пресс-службы, мужчина выезжал на микроавтобусе со двора задним ходом и не заметил своей дочери, которая гуляла на улице. Девочка получила телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы и от полученных повреждений умерла в реанимационном отделении Миргородской центральной районной больницы.