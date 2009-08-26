Янукович: военизированные части спасателей в критической ситуации

Аварии на шахтах являются результатом хронического недофинансирования угольной отрасли, считает лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Макеевке.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, пока преждевременно говорить о причинах аварии на шахте им.Кирова, жертвами которой стали 8 человек, потому что еще нет официального заключения государственной комиссии.

При этом он подчеркнул, что «подобные случаи на угольных предприятиях могут случаться где угодно, на какой-либо шахте, потому что идет хроническое недофинансирование угольной промышленности».

Как подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, сегодня в критической финансовой ситуации находятся и военизированные горноспасательные части. Так, отметил лидер Партии регионов, бюджет горноспасателей в этом году сокращен втрое, при этом профинансирован только на 25%.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня уже ни для кого не новость, что горноспасатели сами ищут возможность каких-то дополнительных заработков.