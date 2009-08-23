Перед столичной мэрией торжественно поднят Государственный флаг

Сегодня возле столичной мэрии был торжественно поднят Государственный флаг Украины.

Участие в праздничной церемонии приняли первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, представители структурных подразделений горгосадминистрации, общественность Киева, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Хочу напомнить, что именно на этой самой мачте, под стенами столичной мэрии, 19 лет тому назад в Украине впервые был официально поднят государственный флаг. Государственный флаг – это не просто признак суверенности государства, это воплощение истории страны, ее духовности и самобытности, это настоящая святыня для каждой нации. Национальный флаг является главным символом самых выдающихся событий в обществе. Ни один государственный праздник, ни одно официальное мероприятие или международные спортивные соревнования не проходят без торжественной церемонии поднятия государственного флага. Поднятие флага – это очень волнующее мгновение, это момент осознания гордости за свое государство и свой народ, а также за собственные достижения», - заметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

После церемонии А.ГОЛУБЧЕНКО вручил паспорта двадцати 16-летним киевлянам, имеющим хорошие достижения в учебе.

Финалом торжественного мероприятия стал праздничный парад подразделений Главного управления Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве.