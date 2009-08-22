На закрытии 17-го КаZантипа выступал один лучших ди-джеев мира

Официальное закрытие 17-го по счету фестиваля КаZантип состоялось в ночь на 22 августа в селе Поповка неподалеку от Евпатории.

Как передает корреспондент УНИАН, «фишкой» закрытия стало выступления одного из лучших ди-джеев мира Армина ван БЬЮРЕНА (Нидерланды). Он играл на главной сцене «оранжевой республики» в течение трех часов. Выступление ван БЬЮРЕНА сопровождалось танцевальными постановками и фаер-шоу. Танцующий «великий народ» КаZантипа периодически скандировал имя музыканта.

На закрытии 17-го КаZантипа, так же, как и на официальном открытии, устроили фейерверк.

В Министерство по делам молодежи, семьи и гендерной политике Крыма пока не поступало жалоб на нынешний КаZaнтип.

Крымская милиция еще не подбила «наркотические» итоги молодежной республики.

В районе проведения КаZaнтипа специально созданные мобильные группы проверили соблюдение налогового законодательства. Крымские налоговики изъяли товарно-материальных ценностей, которые реализовывались без необходимых документов, на сумму более 90 тыс. грн.

Справка УНИАН. В этом году фестиваль официально открылся 2 августа.

«Республика КаZaнтип» - это огромная территория пляжа, где располагаются танцполы, множество баров, ресторанов и кафе, спортивные площадки, сувенирные отделы, культовые сооружения. На проект приезжают самые популярные ди-джеи Украины, России и других стран Европы. Круглые сутки проводятся дискотеки, спортивные мероприятия, показы кинофильмов, развлекательные акции.