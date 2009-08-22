Милиция проверяет информацию об избиении в Броварах адвоката Пукача

Милиция Киевской области проводит проверку информации отдельных СМИ о якобы избиении неизвестными в Броварах адвоката подозреваемого в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе бывшего начальника Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея ПУКАЧА Николая ЛАПТИЕВА.

Об этом УНИАН сообщил начальник ЦОС УМВД Украины в Киевской области Николай ЖУКОВИЧ.

В то же время, он отметил, что Н.ЛАПТИЕВ в милицию с официальным заявлением не обращался, а также не обращался в медицинские учреждения.

Как сообщал УНИАН, убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших работников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.