В Чернигове начинается международный рок-фестиваль «Be free – 2009»

В Чернигове на берегу Десны начинается международный молодежный музыкальный фестиваль «Be free/Будь свободным».

Как сообщила представитель оргкомитета фестиваля от Беларуси Мария САДОВСКАЯ, участниками фестиваля станут 20 молодых и известных групп из Беларуси, Украины, Польши и Франции. По ее словам, цель фестиваля – объединить лучшие проекты рока и публику соседних стран идеей свободы творчества и самовыражения, а также привлечь внимание к современной рок-сцене Беларуси.

"Украина избрана местом для встречи музыкальных инициатив соседних стран неслучайно: публике из Беларуси, Литвы, Польши для поездки в Украину не нужные визы, что позволит привлечь на фестиваль больше зрителей. А Чернигов находится близко к границам России и Беларуси и неоднократно был местом проведения разных мероприятий и встреч", - сказала М.САДОВСКАЯ. Кроме того, организовать open-air в Украине намного проще, чем в соседней Беларуси.

Площадкой фестиваля избрано живописное место между Центральным городским парком культуры и отдыха города Чернигова и туристическим комплексом, в который входят три гостиницы на берегу Десны. Там в течение двух дней будут проходить концерты под открытым небом. Вход на фестиваль бесплатный, а для приезжей публики неподалеку от сцены создан палаточный городок.

Хедлайнерами в этом году станут группы "Ляпис Трубецкой" (Беларусь) и "Вопли Видоплясова" (Украина), к которым присоединятся гости из Польши (Zero-85) и Франции (Vladivostok), а также ряд молодых и известных групп из Беларуси - B:N, Zatochka, Tarpach, Partyzon, Pomidor/OFF, LitvinTroll, Imprudence, ULIS и др.

Чернигов стал третьим городом, где проводится "Be Free". Раньше фестиваль проходил в Луцке и Львове и привлекал к участию такие группы как "Гайдамаки", "Тартак" (Украина), "Neuro Dubel", "Крама" (Беларусь), "Metanoia" (Польша), а количество зрителей фестиваля достигало 10 тысяч.

Организаторами нынешнего фестиваля выступили белорусская музыкальная альтернатива, Инициатива "Студформат" и Европейское радио для Беларуси. Украинскими партнерами фестиваля стали Черниговский рок-клуб и Черниговский общественный комитет защиты прав человека.