На Прикарпатье самые умные выпускники школ получили денежные премии

Власти Прикарпатья накануне 18-й годовщины Независимости Украины самым умным выпускникам школ вручила по пять тысяч гривен.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковской облгосадминистрации. Председатели областного совета Игорь ОЛЕЙНИК и облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК наградили самых умных выпускников школ области, а сейчас уже студентов престижных высших учебных заведений Украины. Награды получили 27 победителей IV этапа Всеукраинских олимпиад по базовым предметам и III этапа конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников - членов Малой академии наук Украины.

Власти оценили ум и интеллект молодых людей в десять стипендий студента-отличника ВУЗа, а это больше пяти тысяч гривен.

Председатель областного совета И.ОЛЕЙНИК призвал стипендиатов «помнить о той земле, на которой родились». «Вы должны стать лучшими людьми, сами себя создать и быть гордыми украинцами», - отметил он.

Председатель облгосадминистрации Н.ПАЛИЙЧУК назвал стипендиатов самыми «умными людьми Прикарпатья». «Приятно, что в нашей области есть умные и талантливые дети, которые получили шесть первых, девять вторых и двенадцать третьих мест на всеукраинских олимпиадах. Это мощный результат», - добавил руководитель области.