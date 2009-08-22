В Днепропетровской области работники сельсовета продали 20 км водопровода

В Днепропетровской области работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили должностных лиц сельского совета.

Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, эти должностные лица не приняли распоряжение о демонтаже стальной трубы водопровода (длина 20 км), проходящей по землям сельскохозяйственного назначения, а реализовали трубу через товарную биржу по заниженной стоимости как металлолом, чем нанесли ущерб государству на сумму свыше 1,6 млн. гривен. Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.365 Уголовного Украины (превышение власти или служебных полномочий).