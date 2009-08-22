В Ивано-Франковской области начался фестиваль „Родинні скарби Прикарпаття”

Сегодня в Богородчанах Ивано-Франковской области к 18-й годовщине Независимости Украины начался фестиваль семейного творчества „Родинні скарби Прикарпаття”.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в управлении культуры Ивано-Франковской облгосадминистрации. Основан фестиваль семейным коллективом – ансамблем „Вышиванка”, который возглавляет заслуженный работник культуры Украины, начальник отдела культуры и туризма Богородчанской райгосадминистрации Галина КАНЮК. В свое время фестиваль начинался с районного, а теперь стал областным. В нем принимают участие более 20 семейных любительских коллективов из разных районов Прикарпатья.

Фестиваль торжественно открылся в помещении Богородчанского дворца культуры, а после конкурсной программы будут выступления коллективов на концертных площадках в Старых Богородчанах, Подгорье, Саджаве, Раковце.

На фестивале семейного творчества действует выставка работ мастеров народно-прикладного искусства. Первый день фестиваля завершится семейным костром.

А в воскресенье, 23 августа, состоится торжественная академия, посвященная Дню Независимости и праздничный концерт с участием победителей фестиваля семейного творчества „Родинні скарби Прикарпаття”. Лучшие коллективы наградят призами и ценными подарками.