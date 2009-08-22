Побоище на одесском рынке милиция считает хулиганством

По фактам злостного хулиганства, совершенного 21 августа группой предпринимателей рынка «Северный», начальником следственного отдела Одесского горуправления милиции возбуждено уголовное дело по признакам ч.3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Об этом заявил руководитель горуправления милиции Эдуард ДОБРЫНИН, комментируя напряженную ситуацию, сложившуюся на рынке «Северный» вследствие отказа ряда предпринимателей платить арендную плату за торговые павильоны, потасовки с охранниками рынка и поджога рабочего кабинета директора рынка Дмитрия НАЗАРОВА.

По словам полковника Э.ДОБРЫНИНА, «конфликт на рынке - гражданско-правовой, возник он между новым директором рынка и предпринимателями. НАЗАРОВ утром приехал на рынок в сопровождении охраны, но группа предпринимателей оттеснила директора и его охрану в здание администрации. Беспорядки, драку спровоцировала одна из политических сил».

По его словам, когда директор рынка со своей охраной был в своем кабинете, люди, находящиеся среди протестующих предпринимателей, бросили в помещение 2 петарды и пакеты с хлорной известью.

В результате, майор милиции получил ожог глаз 2-3 степени. Майор госпитализирован, и неизвестно, будет ли он видеть. Кроме того, ожоги верхних дыхательных путей получил лейтенант милиции.

"Также серьезно пострадали два охранника директора рынка. У них различные травмы, в том числе переломы переносиц и ушибы, - сказал Э.ДОБРЫНИН. - Никто из предпринимателей, не допускавших директора на территорию рынка, а затем затеявших жестокую потасовку, не получил в ходе схватки серьезных травм». После драки группа предпринимателей решила блокировать одну из наиболее важных городских магистралей - 6-полосную Николаевскую дорогу, соединяющую центр Одессы с 300-тысячным «спальным» жилмассивом Котовского.

«Тысячи автомобилей горожан, пытающихся добраться домой по Окружной дороге Одессы, в пятницу вечером застряли в многокилометровой пробке», - уточнил глава горуправления милиции. "Люди потом дадут оценку политическим силам, которые за этим стоят. Мне жаль тех, кто по своему недомыслию участвует в этих конфликтах", - уверен он и добавил, что происшествие будет расследовано в течение 10 дней - виновники будут привлечены к ответственности.

Между тем, магистраль разблокировали, когда в 21.00 к участникам акции прибыл член политсовета партии «Родына» Сергей БОВБАЛАН, предложивший прекратить движение по пешеходному переходу, блокирующее проезд. В это же время партия «Родына» выступила с заявлением в защиту предпринимателей рынка «Северный». Ее активисты в последние недели проводили митинги и другие акции, привлекая к участию в них предпринимателей рынка, находящегося в частной собственности. Как отмечается в обнародованном документе «Родыны», «предприниматели «Северного», защищая себя и свою собственность, ответили захватчикам силой». Авторы заявления обещают добиться «справедливости на «Северном», иначе «виновники этих трагических событий в очередной раз останутся безнаказанными».