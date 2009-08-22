Мировые цены на нефть достигли 10-месячного максимума

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу повысились, практически достигнув максимальной отметки за десять месяцев, в связи с заявлением главы Федеральной резервной системы США Бена Бернаке об улучшении ситуации в мировой экономике, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,86 долларов - до 73,89 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,98 доллара - до 73,89 доллара за баррель.