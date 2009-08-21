На Банковой обсудили нефтяной коридор между Европой и Азией

21 августа в Секретариате Президента Украины состоялась встреча первого заместителя главы Секретариата Александра ШЛАПАКА и Уполномоченного Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО с членами правления пятистороннего международного трубопроводного предприятия «Сарматия».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы главы государства.

В сообщении отмечается, что на встрече обсужден ряд практических вопросов, в частности, о потенциальных возможностях расширения функций СП «Сарматия» в контексте практической реализации всех маршрутов Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

В ходе обсуждения вопросов, связанных с дальнейшей реализацией проекта ЕАНТК, участники встречи отметили последовательную позицию президентов в рамках Краковской инициативы по реализации проекта ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды».

При этом представители СП «Сарматия» подчеркнули необходимость скорейшего принятия украинским правительством решения об аверсном режиме использования нефтепровода «Одесса-Броды».

Также стороны отметили актуальность и важность поддержки ЕАНТК со стороны Европейской комиссии, в частности, в части частичного финансирования работ через СП «Сарматия».

Как сообщал УНИАН, 10 октября 2007 г. во время Энергетического саммита в Вильнюсе в присутствии президентов пяти государств состоялось подписание Договора между министерствами Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши и Украины о сотрудничестве в энергетическом секторе, а также Договора о присоединении к ООО МТП «Сарматиа» новых участников - GOGC Llc., SOCAR и AB Klaipedos Nafta. Принятые документы окончательно закрепили принципы расширения ООО МТП «Сарматиа».

Уставный капитал общества был увеличен с 2 до 9 миллионов злотых. При этом, PERN Przyjazn S.A., ОАО «Укртранснефть», GOGC Llc., SOCAR стали владельцами равных долей в увеличенном уставном капитале – по 24,75% каждый, а AB Klaipedos Nafta – владельцем 1%. Договор предполагает возможность присоединения к нему третьих сторон.

24 января 2008 г. в Варшаве состоялось внеочередное Общее собрание участников МТП «Сарматиа», которые завершили процесс расширения общества и присоединения к нему новых участников.

В марте 2008 года МТП «Сарматия» (в состав которой включено 5 корпоративных субъектов Азербайджана, Грузии, Украины, Литвы, Польши) провела тендер по определению исполнителя ТЭО проекта «Одесса-Броды», 30 марта 2008 годабыл объявлен победитель - американская специализированная компания Granherne.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана Совместная декларация Совета министров Республики Польша, Кабинета министров Украины и Европейской комиссии по вопросу оказания поддержки проекту ЕАНТК.

Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода «Броды-Плоцк», который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море до польского Гданьска на побережье Балтийского моря.

ТЭО проекта было презентовано в 2006 году, но участникам не удалось найти инвесторов.

В 2008 году в созданное Польшей и Украиной СП «Сарматия» для развития ЕАНТК вступили национальные нефтетранспортные компании Азербайджана, Грузии и Литвы, которые впоследствии все вместе выделили 1,8 млн. долларов на подготовку еще одного ТЭО проекта.

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО проекта ЕАНТК, подготовленное по заказу Международного нефтетранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.