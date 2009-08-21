Производители сигарет обеспокоены инициативами Кабмина и просят слова

11:29, 21 августа 2009
Общество
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Украинцы перешли на контрабанду?

Украинская ассоциация производителей табачных изделий “Укртютюн” обратилась с открытым письмом к членам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, в котором выражает свою обеспокоенность инициативами правительства относительно повышения ставок налогов на табачные изделия.

В открытом письме за подписью генерального директора Ассоциации Валентины ХОМЕНКО, текст которого передан УНИАН, отмечается, что 12 августа 2009 года Кабинетом министров Украины подано предложение к ВР Украины относительно повышения с 1 октября 2009 года адвалорной составляющей акцизного сбора на табачные изделия с 20 до 36 процентов от оборота реализации по установленным максимальным розничным ценам путем внесения поправки в проект Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2009 год” (реестр. № 4707 № в 24.06.2009 г.) при подготовке его ко второму чтению.

Производители табачных изделий крайне обеспокоены инициативами относительно изменения ставок налогов вопреки требованиям Конституции и законов Украины, которые, к сожалению, приобрели систематический характер и практически сводят на нет возможность осуществлять планомерную и прогнозируемую производственную и инвестиционную деятельность, отмечается в письме к депутатам.

По мнению производителей табачных изделий, вышеупомянутое решение одобрено с нарушением: принципов построения системы налогообложения (часть 8 статьи 1 и статьи 7 Закона Украины “О системе налогообложения”), среди которых, - неизменность ставок налогов и собраний (обязательных платежей) на протяжении бюджетного года; пункта 3 статьи 27 Бюджетного кодекса Украины относительно момента вступления в силу законов, которые влияют на формирование доходной или расходной части бюджетов; решения Конституционного Суда Украины от 22 мая 2008 года №10-рп/2008 (дело относительно предмета и содержания закона о Государственном бюджете Украины) относительно недопустимости внесения законом о Государственном бюджете Украины изменений к другим законам; статьи 116 Регламента Верховной Рады Украины относительно сроков представления предложений в законопроект, который готовится ко второму чтению.

Авторы письма отмечают, что поспешность, с которой было одобрено отмеченное решение, не позволила объективно проанализировать ситуацию и убедиться, что в результате непрогнозируемой и экономически необоснованной акцизной политики в Украине образца 2009 года, происходит разрушение легального прозрачного рынка табачных изделий и формирования нелегального со всеми его негативными явлениями.

Ассоциация “Укртютюн” отмечает, что в результате резкого, более чем в два раза, повышения ставок акцизного сбора с 1 мая 2009 года цены на сигареты в среднем увеличились на 1,5-2 грн., или на 20-30%. Такой рост цен, ввиду того, что Украина занимает предпоследнее место в Европе в рейтинге покупательной способности населения, не мог не повлиять на объем легального рынка табачных изделий.

Ассоциация приводит данные Госкомстата, согласно которым объемы производства табачных изделий в Украине сократились с мая по июль 2009 года на 25 процентов, а объемы реализации, по данным Ассоциации, более чем на 27 процентов, сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году. При этом, спрос на табачные изделия и их потребления остались почти неизменными.

Вместо этого, информация правоохранительных органов о выявлении нелегального производства и контрабанды табачных изделий свидетельствует о том, что часть украинского населения перешла на потребление нелегальной продукции, отмечают авторы открытого письма. В результате увеличения ставок акцизного сбора выросла активность предприятий, которые незаконно используют права интеллектуальной собственности и производят контрафактную продукцию. Существенная разница в налоговой нагрузке на табачные изделия в Украине, сравнительно с Россией и Молдовой, создает экономические основания для широкомасштабной контрабанды продукции в Украину.

При этом, отмечают производители табачных изделий, не оправдались прогнозы инициаторов увеличения ставок акцизного сбора на табачные изделия в мае этого года (Закон Украины от 31 марта 2009 года № 1201-VI) относительно поступлений акциза в Государственный бюджет Украины. Сумма фактических поступлений акцизного сбора с произведенных и импортированных табачных изделий в Украину за период май-июль 2009 года составила около 65 процентов от прогнозируемых.

Авторы письма замечают, что рост поступлений акциза, который сейчас наблюдается, является временным, поскольку убытки государства и общества от тенезации табачного рынка будут значительно больше и не будут компенсироваться повышением налогов. Нелегальные “дельцы” не платят налоги и не выполняют требования законов относительно медицинских предупреждений, запрещения продажи несовершеннолетним и тому подобное, отмечают авторы письма.

По убеждению Ассоциации “Укртютюн”, реализация инициативы относительно очередного повышения ставок акцизного сбора повлечет последующий рост цен на табачные изделия в среднем на 25 процентов, что лишь усилит негативные тенденции на табачном рынке Украины. К тому же, увеличение цен будет стимулировать украинских потребителей к потреблению более дешевой табачной продукции, которая не обеспечит дополнительных поступлений в государственный бюджет от увеличения адвалорной составляющей акцизного сбора, поскольку она исчисляется в процентах от оборота из реализации, исходя из установленных максимальных розничных цен.

“Такая политика разрушения табачной отрасли, которая, по данным ГНА Украины, платит в государственный бюджет Украины свыше 55 процентов от общей суммы поступлений акцизного сбора со всех подакцизных товаров, на наш взгляд, не отвечает задекларированным интересам государства, общества и бизнеса”, - отмечается в открытом письме.

Учитывая вышеизложенное, Ассоциация «Укртютюн» просит депутатов «не допустить продолжения практики нарушения законов Украины и принятия поспешных решений без обстоятельного анализа последствий предыдущих решений относительно повышения акцизного сбора». Производители табачных изделий также просят предоставить им возможность выразить свое мнение при рассмотрении Комитетом затронутых вопросов.

 

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