Мемориал памяти жертв Холокоста открыли в Житомирской области

В городе Андрушевка Житомирской области торжественно открыт Мемориал памяти жертв Холокоста.

Как передает корреспондент УНИАН, Мемориал сооружен на месте расстрела фашистами 19 августа 1941-го года 252 еврейских женщин и 25 детей.

В мемориальный комплекс вошли построенный на средства народного депутата от Народной партии Николая РУДЧЕНКО и его однопартийца депутата Житомирского облсовета Николая ОЛЕЩЕНКО гранитный памятник Матери и ребенка, а также установленные на средства еврейской общины региона плиты с именами казненных и Минора.

На открытии Мемориала присутствовала делегация из Израиля, второй секретарь Посольства Израиля в Украине Ангелина МИНДЕЛЬ, представители местных властей и еврейской общины, активисты районной организации Народной партии, местные жители, ветераны Великой Отечественной войны, общественность Андрушевки и журналисты. Сюда также прибыли из разных уголков Украины и из-за рубежа родственники расстрелянных.

Как заявил на открытии Мемориала уроженец Андрушевки, а сегодня житель Израиля Алекс БАЛЬШИН, "на территории Андрушевского района Житомирской области накануне Великой Отечественной войны проживали 4 тысячи украинских евреев. Точно установлено, что во время войны 1 тыс. 390 из них были расстреляны, а судьба других неизвестна".

Он отметил, что массовые убийства детей и женщин еврейской национальности в Андрушевском районе проводились в течение 1941-1943 годов в селах Старая Котельная, Ивница, поселке Червоное.

В открытии Мемориала приняли участие представители территориальных общин этих сел. Они привезли с собой и положили к Мемориалу платочки с землей из могил расстрелянных.

Молитву по погибшим прочитал раввин Житомира Мендель ДВОРКИН.