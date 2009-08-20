На активистов Яценюка совершено больше десяти нападений

С июля, когда Общественная организация ”Фронт перемен» начала проводить мероприятия для распространения информации о своей деятельности, на ее волонтеров было совершено более десяти нападений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, в Киевской городской организации состоялись награждения активистов, которые защитили информационные палатки и листовки от хулиганов, когда те пытались помешать волонтерам распространять информацию о деятельности общественной организации.

Председатель Киевской городской организации ГО «Фронт перемен» Андрей ПЫШНЫЙ вручил награды и поблагодарил за общественную деятельность, мужество и отвагу, проявленные в защите конституционных прав и свобод граждан Украины.

По данным пресс-службы, “по всей Украине активисты организации на волонтерских началах в информационных палатках распространяют информационные листовки. В частности, в Киеве девять активистов были вынуждены защищаться от нападающих, против некоторых из них была применена физическая сила. Волонтерам пришлось проявить все свои умения, чтобы взять ситуацию под контроль до приезда милиции. Павел МАЛЁВАНЫЙ – один из активистов Деснянского района - был вынужден успокоить нетрезвого мужчину, который ворвался в палатку и пытался ее уничтожить”.

«К нам подошел пьяный мужчина, зашел в палатку, стал ее ломать, мы его попросили уйти, вместо этого он стал применять физическую силу, нам пришлось вызвать наряд милиции. Как только мы стали звонить в милицию, к этому мужчине вдруг подошел его знакомый, вывел его из палатки, и они быстро ушли. Мне этот мужчина порвал рубашку и ударил по лицу. Пришлось приложить усилия, чтоб держать себя в руках и не ответить», - рассказал П.МАЛЁВАНЫЙ.

Активисты объясняют свою решительность желанием защитить свою гражданскую позицию: «В тот момент я думал только о том, чтобы защитить эти палатки, потому что каждая палатка «Фронта перемен» - это частица нашей идеи, которую видят люди ежедневно. Если люди не будут видеть палатку, эта частица информации не будет донесена», - рассказал руководитель Голосеевской районной организации «Фронта перемен» Александр ЯРЫГА.

«У нас даже мысли не было, что придется награждать людей за мужество и отвагу в мирное время. Но на протяжении последних дней значительно участились акции, направленные на то, чтобы помешать донесению позиции «Фронта перемен» до широких масс”, - сказал А.ПЫШНЫЙ.