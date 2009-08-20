Пожар на нефтебазе в Запорожской области

В Запорожской области произошел пожар на нефтебазе.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС области, сообщение о чрезвычайном событии поступило на "101" сегодня в 10.52 от инженера нефтебазы торгового дома "Запорожнефтепродукт", расположенной в селе Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области.

"Согласно сообщению, возгорание произошло при проведении работ по зачистке одного из резервуаров с топливом: по не установленной на данный момент причине воспламенились остатки нефтепродуктов", - рассказали в МЧС, отметив, что в связи с потенциальной опасностью ситуации на место происшествия в срочном порядке было направлено 13 единиц спецтехники и 45 пожарных.

"В течение 25 минут пожар был локализован и снята угроза распространения огня на остальные 12 резервуаров нефтебазы. Еще через 15 минут возгорание было полностью ликвидировано и резервуар, в котором возник пожар, полностью заполнен пеной и проведено охлаждение расположенных рядом с ним", - сообщили в МЧС.

Причины возникновения пожара устанавливаются.