Погода на завтра

Завтра в восточной части Украины и на севере Левобережья местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, в южной части 13-18°; днем в восточных, северных и большинстве центральных областей 17-22°, на остальной территории 23-28°; на высокогорье Карпат ночью 4-9° тепла, днем 14-19°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в пятницу осадков не ожидается, ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°. В Киеве температура ночью 9-11°, днем 20-22°.