В Кабмине подтверждают назначение Москаля
23:37, 19 августа 2009Общество
2172 0
«Такое решение действительно принято»
В Кабинете министров подтверждают назначение народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел – начальником Главного управления МВД в Крыму.
Об этом УНИАН сообщил министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО.
«Такое решение действительно было принято сегодня на заседании правительства», - сказал П.КРУПКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter