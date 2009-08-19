В Кабмине подтверждают назначение Москаля

В Кабинете министров подтверждают назначение народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел – начальником Главного управления МВД в Крыму.

Об этом УНИАН сообщил министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО.

«Такое решение действительно было принято сегодня на заседании правительства», - сказал П.КРУПКО.