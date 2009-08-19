Новый начальник мест заключения собирает журналистов

Завтра, 20 августа, в 10.45 в помещении Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний состоится пресс-конференция новоназначенного председателя департамента генерал-майора внутренней службы Александра ГАЛИНСКОГО.

Как сообщили УНИАН в Госдепартаменте по вопросам исполнения наказаний, место проведения: г. Киев, ул. Мельникова, 81.

Аккредитация журналистов на пресс-конференцию продолжается до 10.00 20 августа по тел.: 461-86-14; 461-86-07, 8-050-539-94-40.