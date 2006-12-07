Состоится ярмарка вакансий агропромышленного комплекса

9 декабря в 11-00 (Международный выставочный центр, Броварское шоссе, 15) состоится ярмарка вакансий агропромышленного комплекса, организованная Украинской аграрной конфедерацией. Участники: министр аграрной политики Украины Юрий Мельник, президент УАК Леонид Козаченко, начальник отдела консультирования при Федеральном Министерстве питания, сельского хозяйства и защиты прав потребителей (Германия) Гунтер Бергер. Телефоны: 287-65-66, 8(050) 313-06-32, 8(067) 283-80-11.

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