Врачи не усматривают связи между смертью младенца и его вакцинацией

На сегодня врачи не усматривают причинно-следственной связи между смертью младенца в Донецке и его вакцинацией.

Об этом сообщила по телефону корреспонденту УНИАН заместитель главного государственного санитарного врача Донецкой области по эпидемиологическим вопросам Тамара БЕЛОМЕРЯ.

По ее словам, смерть 4-месячного мальчика «мы с прививкой не связываем, потому что более 12 тыс. детей привито этой же вакциной, этой же серии, и, Слава Богу, все нормально».

«Это вакцина «Пентаксим» (пять компонентов), производитель вакцины – Франция, вакцина зарегистрирована, хранение соответствует требованию. Здесь нельзя сказать, что вакцина сомнительного качества или что-либо еще. Вакцина проверена», - подчеркнула Т.БЕЛОМЕРЯ.

В то же время она не отрицает, что между вакцинацией и болезнью малыша, которая привела к его смерти, «существует временная связь». Прививка была сделана ребенку 14 августа, а 15 августа вечером его забрала «скорая помощь». «По данным предварительным патологоанатомического исследования, у ребенка была обнаружена двусторонняя пневмония», - сказала врач. При этом она добавила, что между вакцинацией и смертью «мы не видим причинно-следственной связи, потому что это, скорее всего, особенности организма». Т.БЕЛОМЕРА пояснила, что у мальчика «была пневмония и, по-простому говоря, была увеличена вилочковая железа, то есть, конечно, были проблемы с иммунитетом, и любой фактор мог спровоцировать, в том числе и пневмония могла спровоцировать такое течение событий».

Она рассказала, что «скорая помощь» доставила малыша, жителя небольшого города Соледар, сначала в больницу города Артемовска, а затем он был переведен в Донецк, в городскую детскую больницу №1. Умер мальчик 17 августа в донецкой больнице в 4 часа утра.

Т.БЕЛОМЕРЯ сообщила, что сейчас «продолжаются лабораторные вирусологические, бактериологические исследования, а также гистологические исследования, те, которые были взяты патологоанатомами».

Она заключила, что необходимое донесение направлено в Министерство здравоохранения и в Центр имунно-биологических препаратов, «но выводы только предварительные».

Сегодня некоторые СМИ сообщили, что утром 17 августа в больнице имени Вишневского в Донецке после сделанной прививки от дифтерии и столбняка скончался четырехмесячный ребенок.