В Донецке после прививки скончался младенец

Вчера утром в больнице имени Вишневского в Донецке после сделанной прививки от дифтерии и столбняка скончался четырехмесячный ребенок.

Эту информацию интернет-изданию "ОстроВ" подтвердил начальник управления здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр АНИЩЕНКО.

"Я могу сказать только одно, что проводится служебное расследование, по результатам которого мы проинформируем всех, в первую очередь, Министерство здравоохранения, прокуратуру и, естественно, прессу", - сказал он.

А.АНИЩЕНКО отказался подтвердить или опровергнуть слухи о том, что смерть ребенка наступила после сделанной ему прививки.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту "ОстроВа" сказали в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"Принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 140 УК Украины - по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником повлекшего за собой смерть несовершеннолетнего, - сказали в пресс-службе. - Проведена выемка документов во всех медицинских учреждениях, в которых находился ребенок, назначены экспертизы, проведена выемка вакцины".