Похитители львовского бизнесмена пока не выдвигали требований

По состоянию на сегодняшний день информации о месте нахождения директора строительной компании «Львовокнопласт» Александра РЕШЕТНИКОВА нет.

Также нет в распоряжении правоохранительных органов и новых данных, которые касаются обстоятельств и мотивов похищения бизнесмена, сообщил УНИАН начальник ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищения человека).

Отрабатывается ряд версий относительно похищения директора компании, в том числе и похищение с целью выкупа. Однако пока не поступало никаких требований по выкупу или других условий от похитителей бизнесмена.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в правоохранительные органы поступило заявление родственников президента строительной компании «Львовокнопласт» А.РЕШЕТНИКОВА о том, что он был похищен во время выхода из больницы во Львове группой из пяти человек в масках. Они схватили его и затолкали в микроавтобус, который исчез в неизвестном направлении.