Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,29 грн./долл., продают – по 8,38 грн./долл. Курс покупки/продажи почти не изменился по сравнению с 17 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,15-8,36 грн./долл., по продаже – 8,34-8,42 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно понизился по сравнению с 17 августа и составляет сегодня 11,66/11,91 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,40-11,81 грн./евро, по продаже – в пределах 11,80-12,05 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 17 августа также незначительно понизился и составляет в среднем 0,2424/0,2596 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,257 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,275 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,29 грн./долл., продажи – 8,37 грн./долл., курс покупки/продажи незначительно изменился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,18-8,33 грн./долл., по продаже – 8,345-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева без изменений со вчерашнего дня – 11,68/11,89 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,40-11,78 грн./евро, по продаже – в пределах 11,80-12,05 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 17 августа уменьшился на 0,5% и составляет в среднем 0,2389 грн./рубль, продажи – незначительно понизился - до 0,2605 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,253 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,275 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,18/8,35 грн., евро – 11,50/12,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,25/8,40 грн., евро – 11,40/12,00 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,20/8,37 грн., евро – 11,50/11,80 грн., рубль – 0,247/0,259 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 18 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,8055, к евро – 10,9839, к российскому рублю – 0,24175.