По Мариуполю бродит неизвестный вирус, похожий на ОРВИ

Нынешним летом в Мариуполе Донецкой области регистрируется рост заболеваний ОРВИ, не характерных для этого времени года.

По словам начальника управления здравоохранения Мариупольского горсвета Александра ЖЕЛЕЗНЯКА, даже зимой не всегда бывают такие высокие показатели заболеваемости, сообщается на городском сайте Мариуполя.

Так, в настоящее время в Орджоникидзевском районе города этот показатель превышает эпидпорог на 15%. Среди больных основное количество составляют маленькие дети. Что это за инфекция и каков ее возбудитель, провоцирующий повышение температуры тела, слабость и проявляющийся в виде симптомов простуды, в санэпидемстанции не говорят.

"У госпитализированных больных мы берем анализы крови и мазки из зева и носа. После их лабораторного исследования можно будет сказать, что явилось причиной этого заболевания", - отмечает заведующая эпидемиологическим отделом Орджоникидзевской СЭС Лариса НЕСТЕРЕНКО.

Специалисты СЭС говорят, что такое количество заболевших не характерно для данного времени года. Обычно вспышка ОРВИ регистрируется с октября по январь и ранней весной. "За последние годы это, пожалуй, первый случай, когда в разгар лета регистрируются простудные заболевания да еще в таких количествах", - отметила Л.НЕСТЕРЕНКО.

В свою очередь, заведующая эпидемиологическим отделом городской СЭС Татьяна НИКОШ подчеркнула, что показатели заболеваемости влияет и цветение карантинных трав, ведь многие симптомы у больных ОРВИ и у аллергиков одинаковы - заложенный нос, температура, общее недомогание.

Медики призывают мариупольцев не паниковать, заверяя, что в целом по городу уже идет снижение показателей заболеваемости – на 23%.