Милиция: умеем не только хорошо работать, но и в искусстве разбираемся

К охране правопорядка на Сорочинской ярмарке приступили 300 милиционеров

Об этом УНИАН сообщили в ГУ МВД Украины в Полтавской области, отметив, что в этом году привлечено меньшее количество личного состава.

"Если на прошлой ярмарке работали около 500 сотрудников, то в этом году до 300. Милиционеры начали работать уже в понедельник, 17 августа. Разработаны патрули и маршруты передвижения милиционеров. Они будут охранять общественный порядок посменно, но службу нести круглосуточно, патрулировать и улицы самого поселка", - заявил начальник ГУ МВД Украины в Полтавской области Михаил ЦИМБАЛЮК.

"Мы уже установили 7 камер видеонаблюдения, которые будут транслироваться на мониторах, выведенных в дежурную часть ярмарки, - сказал М.ЦИМБАЛЮК. - Также на ярмарке будут работать 5 кнопок тревожного вызова, что позволит быстро и оперативно реагировать на происшествия, если таковые будут. Что же касается нововведений, то в этом году было решено установить сцену ГУ МВД, где будут выступать милицейские коллективы из разных уголков нашего государства. Это позволит продемонстрировать гостям, что милиция умеет не только хорошо работать, но и неплохо разбирается в искусстве".

Как сообщал УНИАН, Национальная Сорочинская ярмарка пройдет 19-23 августа в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. В этом году ярмарка будет проходить под знаком празднования 200-летия со дня рождения Николая Гоголя.