Российские нефтяники увеличили бонусы сотрудникам

Российские нефтяные госкомпании пренебрегли советами правительства воздержаться от выплаты бонусов сотрудникам в условиях кризиса и значительно увеличили размеры выплат. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на газету "Ведомости".

В частности, во втором квартале 2009 года "Роснефть" выплатила 1537 сотрудникам 2,3 миллиарда рублей, или по 498,6 тысячи рублей в месяц каждому. Для сравнения, в первом квартале текущего года аналогичный показатель составил 110,8 тысячи рублей на человека в месяц, а в среднем за 2008 год - 190,4 тысячи рублей.

Аналогичным образом поступили и в другой госкомпании - "Транснефти". Во втором квартале 2009 г. 630 сотрудников компании получили в среднем по 421 тысячи рублей в месяц. Это почти втрое больше чем в первом квартале 2009-го и среднего показателя за 2008-й.

Как отмечает газета, последует ли какая-либо реакция чиновников на такие действия госкомпаний, неизвестно. Публичных рекомендаций по бонусам российские чиновники госкомпаниям не давали, однако в феврале 2009 г. премьер-министр Владимир Путин заявил, что ожидает, что деньги в нефтяной отрасли будут потрачены на производство, а не на бонусы. Позже госмонополиям официально советовали экономить на бонусах в антикризисной программе правительства.

Газовики оказались осторожнее нефтяников. Госмонополия "Газпром" снизила средние выплаты на каждого сотрудника на 19 процентов во втором квартале до 55,9 тысячи рублей на человека. Однако штат компании заметно увеличился - с 5,6 тысячи человек в головном офисе и представительствах в 2008 г. до 11,6 тысячи в начале 2009-го и до 14,7 тысячи в конце июня текущего года.

При этом номинальная зарплата работникам в "Газпроме" не сокращалась, а с июля 2009 года была проиндексирована на пять процентов из-за роста инфляции. Бонусы за 2008 год в госкомпании пока не выплатили и, по словам заместителя председателя правления "Газпрома" Андрея Круглова, "не факт", что они вообще будут выплачены.