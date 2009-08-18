На трех предприятиях Минобороны проведут досудебную санацию

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО выдал приказы о проведении досудебной санации на государственных предприятиях “Рубин”, “Киевский ремонтный завод “Радиан” и “Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, приказы выданы с целью соблюдения требований действующего законодательства Украины в части, которая регулирует проведение мероприятий по восстановлению платежеспособности должников, которыми являются данные предприятия. Предусмотрено, что досудебная санация на предприятиях-должниках будет проведена в 12-месячный срок. Для этого на каждом предприятии будет создана рабочая группа для разработки плана досудебной санации, в состав которой войдет представитель уполномоченного органа управления.

По данным пресс-службы, в соответствии с анализом финансово-хозяйственной деятельности отмеченных государственных предприятий, производственная деятельность их фактически остановлена, все они стабильно убыточные и находятся на грани банкротства. Например, установлено, что за период с 1 января 2008 года по 1 мая 2009 года на заводе “Рубин” общая кредиторская задолженность составила 4 млн. 180 тыс. грн., в т.ч. 257,4 тыс. грн. – по заработной плате, 247 тыс. грн. – по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Украины и 2 млн. 732,3 тыс. грн. – в государственный и местный бюджеты. Не лучшее финансовое состояние и других предприятий, которые подлежат досудебной санации.

Данными приказами предусматривается предоставление согласия отмеченным государственным предприятиям на проработку планов досудебной санации и мероприятий по восстановлению их платежеспособности, погашению задолженности по зарплате, уплате страховых взносов в местный и государственный бюджеты, Пенсионный фонд Украины, погашению долгов перед другими кредиторами.

Контроль за выполнением мероприятий и сроков, предусмотренных планом досудебной санации возлагается на директора Департамента экономической и хозяйственной деятельности Министерства обороны Украины.