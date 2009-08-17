МЧС наконец начало тушить склад пиротехники на Донбасе

На складах пиротехники, которые взорвались под Донецком, бойцы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают локализацию чрезвычайного происшествия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 08:00 17 августа подразделениям МЧС удалось пройти на территорию склада, где возникают одиночные вспышки остатков пиротехнических изделий, и начать их непосредственное тушение.

На месте действуют 48 спасателей, 13 единиц техники МЧС, а также опергруппа Главного облуправления МЧС. Жертв и пострадавших от взрывов нет. Причина взрывов и размеры материального ущерба устанавливаются. Правоохранительные органы проводят расследование.

Как сообщал УНИАН, в Ясиноватском районе Донецкой области, на землях Спартаковского сельсовета, на территории склада ООО „Союз”, где находилось 2 металлических одноэтажных складских здания площадью 1260 кв.м каждый, в которых хранились 60 тонн пиротехнических изделий, в частности, фейерверки, салюты и петарды, прозвучало несколько взрывов с последующим горением. В результате взрывов складские здания разрушены, из-за разлета пиротехники, которая взрывалась, на прилегающей территории произошло возгорание сухой травы на площади 5 гектаров. На расстоянии 3 километров от склада в садовом товариществе „Факел” сгорел дачный деревянный дом и повреждено огнем 40 м кв. кровли другого дачного дома. В 19:00 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС возгорание сухой травы и дачных домов было ликвидировано.

По словам очевидцев, первый взрыв был настолько сильным, что в близлежащих домах повылетали оконные стекла. В небо поднялась огромная бело-черная туча, которую ветром отнесло в сторону центра Донецка.