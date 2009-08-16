О ликвидации пожара на складах под Донецком говорить рано

На взорвавшихся складах под Донецком бойцы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают локализацию чрезвычайного происшествия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила в 22:10 руководитель Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Инна СЕДОВА со ссылкой на дежурного диспетчера облуправления.

По ее словам, «вся техника, все 9 спецмашин на месте, никто никуда не уезжал, локализация не объявлена».

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области на Окружной дороге между Ясиноватой и Донецком в воскресенье прогремели взрывы на складах пиротехники.

Первый мощный взрыв произошел около 14:50. По словам очевидцев, он был настолько мощным, что в близлежащих домах вылетело из окон стекло. В небо поднялась огромная бело-черная туча, которую ветром снесло в сторону центра Донецка.