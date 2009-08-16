О ликвидации пожара на складах под Донецком говорить рано
Все девять спецмашин на месте
На взорвавшихся складах под Донецком бойцы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают локализацию чрезвычайного происшествия.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила в 22:10 руководитель Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Инна СЕДОВА со ссылкой на дежурного диспетчера облуправления.
По ее словам, «вся техника, все 9 спецмашин на месте, никто никуда не уезжал, локализация не объявлена».
Как сообщал УНИАН, в Донецкой области на Окружной дороге между Ясиноватой и Донецком в воскресенье прогремели взрывы на складах пиротехники.
Первый мощный взрыв произошел около 14:50. По словам очевидцев, он был настолько мощным, что в близлежащих домах вылетело из окон стекло. В небо поднялась огромная бело-черная туча, которую ветром снесло в сторону центра Донецка.