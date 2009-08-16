Турист умер от сердечного приступа при восхождении на Говерлу

В Ивано-Франковской области во время восхождения на гору Говерла у 58-летнего туриста из города Дунаевцы Хмельницкой области произошел сердечный приступ, в результате которого он умер.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел 15 августа в 12.30.

Горными спасателями МЧС тело умершего с применением специального снаряжения было спущено с горы и передано сотрудникам милиции.