Турист умер от сердечного приступа при восхождении на Говерлу
12:37, 16 августа 2009Общество
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Тело передано милиции
В Ивано-Франковской области во время восхождения на гору Говерла у 58-летнего туриста из города Дунаевцы Хмельницкой области произошел сердечный приступ, в результате которого он умер.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел 15 августа в 12.30.
Горными спасателями МЧС тело умершего с применением специального снаряжения было спущено с горы и передано сотрудникам милиции.
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