Львовский «Фестиваль вышиванки» перенесли на День Независимости

«Фестиваль вышиванки», который планировалось провести 16 августа во Львове, перенесен.

Фестиваль состоится 24 августа на центральной площади города – площади Рынок, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как проинформировали организаторы «Фестиваля вышиванки» - Студенческое братство Львовского национального университета имени Ивана Франко - художественный праздник перенесен на День независимости Украины, чтобы как можно большее количество гостей Львова, которые именно 24 августа приедут в город на празднование, смогли посмотреть фестивальную программу и принять в ней участие.

Напомним, что первоначально проведение фестиваля было запланирована на сегодня.