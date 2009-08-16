Львовский «Фестиваль вышиванки» перенесли на День Независимости
03:36, 16 августа 2009Общество
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Решение организаторов
«Фестиваль вышиванки», который планировалось провести 16 августа во Львове, перенесен.
Фестиваль состоится 24 августа на центральной площади города – площади Рынок, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
Как проинформировали организаторы «Фестиваля вышиванки» - Студенческое братство Львовского национального университета имени Ивана Франко - художественный праздник перенесен на День независимости Украины, чтобы как можно большее количество гостей Львова, которые именно 24 августа приедут в город на празднование, смогли посмотреть фестивальную программу и принять в ней участие.
Напомним, что первоначально проведение фестиваля было запланирована на сегодня.
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