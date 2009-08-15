В Виннице начальник одной из служб таможни присвоила свыше 200 тыс. грн.

В Виннице работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили начальника службы финансов, бухгалтерского учета и отчетности таможни за присвоение свыше 200 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины подозреваемая в течение двух последних лет, путем завышения размера собственной зарплаты, присвоила 216,3 тыс. грн.

Прокуратурой Винницы возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.