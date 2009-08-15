Почему на участке Детской больницы будущего лежали старые снаряды?

Центральный аварийно-спасательный отряд оперативно-спасательной службы гражданской защиты МЧС Украины завершил работы по обследованию земельного участка Всеукраинского центра здравоохранения матери и ребенка – «Детской больницы будущего» на наличие взрывоопасных предметов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Международного благотворительного фонда «Украина 3000».

За весь период исследования оперативники обнаружили 12 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Это 11 боеприпасов немецкой армии (четыре противотанковых мины, три минометных мины, три артиллерийских снаряда, одна противопехотная мина) и один артиллерийский снаряд советской армии.

Работники Фонда обратились к научным сотрудникам Мемориального комплекса «национальный музей истории Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.» в городе Киеве с просьбой предоставить историческую справку о событиях, происходивших на этих территориях в годы войны.

Найденные взрывоопасные предметы датируются августом – сентябрем 1941 года. По территории населенных пунктов Вышгород, Пуща-Водица, Святошин, Жуляны, Пирогово, Феофания проходила вторая линия обороны Киева. Самые жестокие бои на участке Пирогово (Феофания) продолжались с 5 августа по 19 сентября 1941 года, до падения Киева. С советской стороны участие в боях принимала 147-я стрелковая дивизия под командованием полковника С.К.Потехина, с немецкой – 95-я пехотная дивизия. Уже 19 сентября 1941 года немецкие войска полностью захватили Киев.

По предположению историков, найденные боеприпасы могли храниться на складах, которые немецкие войска обустроили на территории Свято-Пантелеймоновского монастыря в Феофании. Также известно, что еще перед войной советская власть в зданиях монастырского общежития разместила филиал киевской психиатрической больницы. Немецкие войска, вступив в Феофанию, расстреляли больных и обустроили там свой военный госпиталь. На крыше и под куполом Свято-Пантелеймоновского собора были размещены огневые точки, поэтому сам собор подвержен минометному обстрелу.

Во время освобождения Киева в 1943 году территория Феофании не попала в район больших операций, но здания были значительно повреждены в результате обстрелов.

Фонд «Детская больница будущего» выражает искреннюю благодарность научным сотрудникам Мемориального комплекса «национальный музей истории Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.» в городе Киеве за предоставленную информацию.