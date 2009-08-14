У фотографа отобрали львенка и ястреба

В отношении фотографа, который предлагал всем любителем сфотографироваться с живым львенком на фоне водопада Джур-Джур в Крыму, возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными".

"Львенка содержали в неволе в ужасных условиях, из-за чего животное находилось в очень болезненном состоянии", - сообщили УНИАН в пресс-службе Прокуратуры Крыма.

Кроме того, возле водопада был обнаружен ястреб со связанными лапами. "Птица находилась в очень запущенном состоянии", - говорят в наблюдательном ведомстве. Его хозяина должны разыскать сотрудники милиции.

Львенок и ястреб изъяты и отправлены на лечение в ялтинский зоопарк "Сказка".

Уголовное дело возбуждено по ст. 299 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста сроком до шести месяцев.